O AC Milan até entrou a perder diante do Génova, mas conseguiu forçar o prolongamento, onde Rafael Leão fez esta maravilha para completar a reviravolta. Num lance pela esquerda, o português 'trocou as voltas' a um opositor e com um chapéu bateu Semper. Mas era mesmo isto que o ex-Lille pretendia?