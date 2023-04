Rafael Leão ouviu insultos racistas de adeptos do Nápoles à entrada para o autocarro do Milan

A carregar o vídeo ...

Rafael Leão ouviu insultos racistas por parte de adeptos do Nápoles à saída do hotel onde estava hospedado o AC Milan, na saída para o Estádio Diego Armando Maradona. Perante os insultos, o internacional português limitou-se a sorrir, apesar do clima tenso gerado por cerca de duas centenas de fãs napolitanos, antes do jogo da 2ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões. De madrugada, já haviam criado um ambiente adverso ao plantel milanês.