Rafael Leão fez cinco jogos na equipa principal do Sporting e marcou dois golos. Um ao Oleiros, na Taça de Portugal, e o outro na casa do FC Porto, no campeonato - primeiro e único na principal competição de Portugal e o último de sempre com a camisola do Sporting. Hoje, o avançado regressa ao Estádio do Dragão com a camisola do Milan.