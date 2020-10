Rafael Nadal troca raquetas por tacos de golfe e fica em 6.º num torneio profissional

A carregar o vídeo ...

O espanhol Rafael Nadal, um dos melhores tenistas de sempre, detentor de 20 títulos em torneios do Grand Slam, aventurou-se num torneio de golfe, com profissionais e amadores, e não se saiu nada mal. O jogador de 34 anos terminou o Balearic Golf Championship 2020, em Maiorca, no 6.º lugar, com mais 10 pancadas do que o vencedor, Sebastian Garcia. Nadal, que tem um handicap de 0.3, fez voltas de 74, 74 e 77 shots, acabando com 9 acima do par. (Vídeo YouTube)