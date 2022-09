A carregar o vídeo ...

O lateral português do Corinthians, Rafael Ramos, foi acusado de ter chamado "macaco" a jogador do Internacional, Edenilson, com o tribunal a validar a absolvicão do jogador às ordens de Vítor Pereira. "Estou aliviado. Não foi fácil aquilo que, até ao dia de hoje, eu tenho passado", frisou ao canal do clube.