Raio-x à temporada do Chelsea: nunca ninguém apostou tanto na formação como Lampard

Apesar de estar a desempenhar uma temporada abaixo das expectativas - posiciona-se no 4.º lugar, a 34 pontos do líder Liverpool (82) -, Frank Lampard já entrou para a história do Chelsea. O timoneiro dos blues tornou-se, esta temporada, no treinador que mais apostou na formação do conjunto londrino, promovendo até ao momento oito estreias na equipa principal. [Vídeo: Omnisport]