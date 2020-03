Raio-x à temporada do Tottenham: desempenho de Mourinho (muito) abaixo do expectável

A carregar o vídeo ...

O Tottenham, de José Mourinho, está destinado a não conquistar qualquer troféu esta temporada. O 'adeus' precoce à Premier League - está a 41 pontos do líder Liverpool -, à Taça de Inglaterra - 'caiu' nos oitavos-de-final -, à Taça da Liga Inglesa - eliminado nos '16 avos' - e da Liga dos Campeões - perdeu, a duas mãos, com o RB Leipzig, nos 'oitavos' -, resta ao treinador português lutar pela melhor classificação possível no campeonato... mas a tarefa não se avizinha fácil. [Vídeo: Omnisport]