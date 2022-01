Ralf Rangnick deixou claro que não quer ver sair Edinson Cavani nesta janela de transferências. O treinador do Manchester United admitiu que conversou várias vezes com o avançado uruguaio nas últimas semanas e destacou as valências que este lhe dá no plantel como o facto de, segundo o técnico alemão, ser o "único ponta de lança que joga de frente e de costas para a baliza". [Vídeo: One Football]