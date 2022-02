Ralf Rangnick realçou a importância de o Manchester United manter o foco e a confiança no processo de crescimento que considera que a equipa está a passar e reiterou que o próximo passo é aumentar o nível das exibições, na antevisão ao encontro em atraso da 18.ª jornada com o Brighton esta terça-feira. [Vídeo: One Football]