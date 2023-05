Rali de Portugal: a chegada à Exponor do carro (ou o que resta dele) de Elfyn Evans

A carregar o vídeo ...

Elfyn Evans despistou-se na tarde desta sexta-feira na classificativa de Mortágua, no primeiro dia de competição do Rali de Portugal. O carro embateu contra as árvores e ficou bastante danificado, mas a tripulação saiu ilesa do acidente. Há instantes o Toyota Yaris (ou o que resta dele) do piloto galês chegou de reboque à Exponor, ao parque de assistências. [Vídeo: Record]