Rali de Portugal: Mecânicos sem mãos a medir no dia em que Teodósio venceu a prova para o Campeonato de Portugal

A carregar o vídeo ...

Dia de emoções fortes no Rali de Portugal, com classificativas muito duras que colocaram inúmeros desafios aos pilotos. Os carros sofreram danos e, agora, quem tem de os cuidar são os engenheiros e mecânicos das equipas, no parque de assistências da Exponor. Isto no dia em que terminou a prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis, ganha por Ricardo Teodósio, que não escondeu a satisfação por um momento de felicidade que ainda não tinha tido esta temporada. [Vídeo: Record]