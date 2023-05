Rali de Portugal: pilotos deram lição de segurança a crianças... e muitos autógrafos

A carregar o vídeo ...

Cerca de 40 crianças do Colégio de Nossa Senhora de Lourdes (Porto) estiveram, ao fim da tarde desta quarta-feira, c o quartel general do Rali de Portugal. Conheceram as equipas e alguns dos principais rostos do Mundial de Ralis: Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Thierry Neuville, Esapekka Lappi, Ott Tänak e Dani Sordo. Houve lugar para breves explicações sobre segurança na condução, a importância da utilização do cinto e, claro, muitos autógrafos e fotografias. Um momento bastante animado que as crianças não esquecerão e que decorreu ao abrigo do 'ACP Kids', um programa gratuito de educação rodoviária do Automóvel Club de Portugal, destinado a crianças dos 4 aos 9 anos. [Vídeo: Record]