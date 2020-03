Raminhos desafia Ronaldo, Félix e companhia: «Façam lá isto, craques!»

A carregar o vídeo ...

António Raminhos decidiu este sábado, com o auxílio da sua filha, dar um 'twist' no desafio do rolo de papel higiénico, elevando-o para um nível... nunca visto. E não satisfeito, o famoso comediante decidiu desafiar alguns craques do futebol nacional, entre os quais Pizzi, Taarabt, Quaresma, Ronaldo, João Félix ou Simão Sabrosa. "Façam lá isto craques!", escreveu Raminhos. Quem será o primeiro a tentar?