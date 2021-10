Ramsdale revela reação do pai quando disse que queria ser guarda-redes: «Estás louco?»

Aaron Ramsdale recordou as primeiras lembranças que tem do futebol, tendo revelado a reação curiosa do pai quando lhe disse, ainda em criança, que queria ser guarda-redes. "Estás louco?", atirou o progenitor do guardião inglês, que começou por ingressar no clube da localidade onde nasceu. Numa família de desportistas, como o próprio revela, não é de estranhar esta paixão pelo futebol que o jogador do Arsenal diz ter. [Vídeo: One Footaball]