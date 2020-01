Rangers quebrou jejum e voltou a ganhar na casa do Celtic 9 anos depois: veja os melhores momentos

A carregar o vídeo ...

O Rangers, adversário do Sp. Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, foi ao reduto do Celtic vencer por 2-1 e quebrou um jejum que durava há 9 anos: os protestantes não ganhavam na casa do arquirrival de Glasgow desde 24 de outubro de 2010. Graças à vitória, a formação orientada por Steven Gerrard (com um jogo em atraso) aproximou-se da liderança do campeonato escocês que é ocupada, precisamente, pelos católicos. [Vídeo: Omnisport]