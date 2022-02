Rangnick anuncia regresso de Pogba para jogo da Taça de Inglaterra

Ralf Rangnick revelou esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã com o Middlesbrough para a 4.ª eliminatória da Taça de Inglaterra, que Paul Pogba está de regresso aos convocados após recuperar da lesão que o afastou dos relvados nos últimos três meses. O treinador do Manchester United abordou ainda a mais recente janela de transferências de inverno e mostrou estar satisfeito com as mudanças nos red devils. [Vídeo: One Football]