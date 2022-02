Rangnick: «Deve haver uma boa razão para o Man. United não ter conquistado um título nos últimos 10 anos»

A carregar o vídeo ...

É preciso recuar até à temporada 2012/13 para lembrar o último título conquistado pelo Manchester United no campeonato inglês - já celebrou outras conquistas desde então, inclusive com José Mourinho ao leme. Em conferência de imprensa no final do jogo com o Burnley, o treinador-interino dos red devils tocou na questão e assumiu que devem existir boas razões que justifiquem tal 'seca' de títulos na Premier League. [Vídeo: Football Daily]