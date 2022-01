Rangnick espera contar com Cristiano Ronaldo para jogo com Brentford: «Depois do treino de hoje saberemos...»

Ralf Rangnick revelou esta terça-feira esperar já poder contar com Cristiano Ronaldo e Marcus Rashford para o jogo em atrasado da 17.ª jornada da Premier League, com o Brentford, marcado para amanhã. Os dois jogadores treinaram ontem, juntamente com Paul Pobga, regressado de uma longa lesão, mas o treinador do Manchester United previu ser cautelosa e atirar a decisão sobre a disponibilidade do português e do inglês para depois do treino de hoje. [Vídeo: One Football]