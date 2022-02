Rangnick surpreendido com forma física de Varane: «Fez o seu melhor jogo contra o Middlesbrough»

A forma física de Raphal Varane, que esteve a contas com uma lesão em novembro último, surpreendeu Ralf Rangnick no duelo entre Manchester United e Middlesbrough, para a Taça de Inglaterra. O central francês até acabou por ser substituído nesse encontro - onde a formação do Championship levou a melhor no desempate por penáltis - por precaução após ter sentido um incómodo ao nível físico, mas foi o suficiente para convencer o técnico alemão que espera contar com o jogador na mesma forma para os jogos que se seguem. [Vídeo: One Football]