Raphinha continua de pé quente na Premier League: o golo do ex-Sporting frente ao Norwich

O Leeds United bateu este domingo o Norwich por 2-1. A formação liderada por Marcelo Bielsa saltou para a frente do marcador com um golo de Raphinha, internacional brasileiro que continua em grande na Premier League. O ex-Sporting arrancou pela direita, deixou os adversários pregados ao relvado e atirou para o quarto golo esta época no campeonato. [Vídeo: VSports]