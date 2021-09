O ex-sportinguista Raphinha continua a brilhar no Leeds esta sexta-feira, diante do Newcastle, voltou a mostrar a sua magia, abrindo o ativo num lance no qual Rodrigo, um ex-Benfica, foi decisivo ao... não tocar na bola. Aliás, até chega a parecer que o hispano-brasileiro toca mesmo no esférico, mas após verificar as repetições percebe-se que... não. (vídeo: VSports)