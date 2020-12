A carregar o vídeo ...

Muita preocupação, muitas mensagens de incentivo - também em português - e um final... feliz. Raúl Jiménez partilhou no Twitter um vídeo de agradecimento a todos quantos o apoiaram após a fratura no crânio depois do choque com David Luiz e a cirurgia que se sucedeu, imagens onde são visíveis as sequelas da operação