Raúl Jiménez treina com bola e dá mais um passo rumo à recuperação total

Raúl Jiménez, avançado mexicano do Wolverhampton e de boas memórias para os adeptos benfiquistas, deu esta terça-feira mais um passo rumo à recuperação total à fratura no crânio após um choque com David Luiz num jogo diante do Arsenal. Em vídeo publicado, nas redes sociais, os lobos revelaram as primeiras imagens do regresso do dianteiro ao treino com bola. [Vídeo: Wolverhampton]