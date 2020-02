A reação de Renato Sanches e companhia quando o treinador do Lille dá 3 dias de folga

A carregar o vídeo ...

e no final do jogo o treinador Christophe Galtier disse no balneário que o regresso ao trabalho seria apenas terça-feira de manhã. Os jogadores, incluindo os portugueses Renato Sanches, José Fonte e Xeka, fizeram logo uma festa mas depois o técnico - talvez em jeito de brincadeira... -, voltou atrás. Mas lá acabou por dar os tão desejados dias de folga que, conforme José Fonte escreveu no Instagram, foram "tirados a ferro". (Vídeo Instagram)