Real confrontou árbitro após o jogo com o Belenenses

Um golo de Xavi, ainda na primeira parte, deu o triunfo (1-0) ao Belenenses, no reduto do Real SC, em partida a contar para a 2.ª jornada da Liga 3. A equipa do Restelo, muito apoiada durante todo o jogo pelos inúmeros adeptos que se deslocaram a Monte Abraão, soma agora seis pontos. No final, enquanto o Belenenses festejava, treinador, jogadores e dirigente do Real dirigiram-se ao árbitro, sempre com a polícia por perto.