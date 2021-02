Real Madrid celebra o Ano Novo chinês com dedicatória especial a Luka Modric

A carregar o vídeo ...

Lucas Vázquez e Luka Modric são as caras das boas-vindas do Real Madrid ao Ano Novo chinês, sob o signo do boi que é celebrado esta quarta-feira. O extremo espanhol fez uma pequena surpresa ao seu companheiro de equipa, que é o único elemento do plantel merengue a nascer num dos anos das celebrações (1985), e entregou-lhe uma caixa com um equipamento do clube em tom encarnado. [Vídeo: Real Madrid]