Real Madrid fala em "roubo à mão armada" no 'El Clásico': «Liga adulterada, manipulada e suja»

A Real Madrid TV emitiu um vídeo de 4 minutos em que arrasou a arbitragem do jogo com o Barcelona, em Camp Nou, onde os merengues foram derrotados por 2-1, no último domingo. No vídeo fala-se numa "liga adulterada, manchada e suja" e diz-se que o jogo foi pautado por "erros e mais erros" que impediram os madridistas de vencer "num estádio a cair aos pedaços". (Vídeo Fermeiker/Twitter)