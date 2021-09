A primeira Taça Intercontinental foi disputada há 61 anos, num duelo que opôs os uruguais do Peñarol e os espanhóis do Real Madrid. Depois de um empate a zeros na primeira mão da final, os merengues superiorizaram-se no segundo encontro, disputado em Inglaterra, e golearam por 5-1, conquistando assim o primeiro troféu. [Vídeo: One Football]