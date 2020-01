Real Madrid mostra melhores golos ao Barcelona, 'esquece' Cristiano Ronaldo e adeptos revoltam-se

A carregar o vídeo ...

Antevendo já o clássico de amanhã, o Real Madrid publicou nas redes sociais um vídeo com os "melhores momentos" da equipa merengue diante do Barcelona. No entanto, não incluiu qualquer golo de Cristiano Ronaldo que, refira-se, é só o futebolista da história do clube - juntamente com Di Stéfano - que mais vezes faturou ao rival. Os adeptos blancos questionaram a ausência de CR7 e falaram mesmo em "vergonha".