Real Madrid vai processar polémico médico espanhol por estas insinuações de doping

Eufemiano Fuentes, médico ligado ao desporto que esteve ligado a vários escândalos de doping, nomeadamente no ciclismo - chegou a ser condenado e mais tarde ilibado das acusações na 'Operação Puerto', embora esteja afastado do desporto -, concedeu uma grande entrevista ao 'La Sexta' , onde deixou no ar a existência de doping no Real Madrid. Insinuações que, segundo a imprensa espanhola, vão levar o Real Madrid a avançar com uma queixa.