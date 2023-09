Real Madrid volta a jogar no Santiago Bernabéu: imagens do estádio remodelado impressionam

A carregar o vídeo ...

O Real Madrid regressa esta tarde ao Santiago Bernabéu para defrontar o Getafe (15h15) e partilhou, nas redes sociais, imagens impressionantes do produto final do recinto, depois de todas as remodelações de que este tem sido alvo nos últimos meses. Recorde-se que o Sp. Braga também vai visitar a casa dos merengues na fase de grupos da Liga dos Campeões, num jogo marcado para o dia 8 de novembro, pelas 20 horas. (Vídeo: Real Madrid)