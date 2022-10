Recebe assistência, leva toque de Jorge Jesus com o pé e sai em sua defesa: «Foi uma piada»

A carregar o vídeo ...

Ibrahim Yilmaz recebia assistência fora de campo no Istanbulspor-Fenerbahçe quando Jorge Jesus se acercou dele e lhe deu um toque no rabo com o pé. O caso foi amplamente partilhado pelos adeptos da formação da casa nas redes sociais mas o avançado turco desvalorizou a situação que foi vista de perto pelo quarto árbitro. "É uma situação insignificante, um ato feito como uma piada", explicou Yilmaz.