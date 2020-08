A carregar o vídeo ...

Neymar continua a afinar a pontaria para o embate desta quarta-feira, diante da Atalanta, a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. O extremo brasileiro do Paris Saint-Germain, equipa que se encontra no Algarve a estagiar, mostrou que não está para brincadeiras e que colocar a redondinha no ângulo é... 'coisa' fácil. [Vídeo: Paris Saint-Germain]