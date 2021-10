A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional de futsal foi esta segunda-feira condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, depois da conquista do título mundial, e no final da cerimónia os jogadores foram à varanda do Palácio de Belém cumprimentar os adeptos, que aclamavam a equipa. (Vídeo Record)