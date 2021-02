A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Feirense saíram à rua para demonstrar o seu apoio à equipa, com uma receção apoteótica na chegada ao Estádio Marcolino de Castro, em que os fogaceiros vão defrontar a Académica, esta segunda-feira. As equipas estão separadas por dois pontos, no topo da 2.ª Liga, com os estudantes no 2.º lugar, com 42 pontos e o Fereirense é 3.º com 40.