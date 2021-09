A carregar o vídeo ...

Mehdi Taremi, ponta-de-lança do FC Porto, foi esta terça-feira uma das figuras na vitória do Irão sobre o Iraque, em jogo a contar para a fase de qualificação asiática para o Mundial'2022. Veja aqui o golo do avançado, que depois de fazer uma receção de encher o olho ainda atirou por entre as pernas do guarda-redes iraquiano para fazer o 2-0 no marcador. O jogo viria a terminar com um triunfo por 3-0 para o Irão.