Riyad Mahrez assinou, esta segunda-feira, aquele que é já um dos melhores golos da fase de qualificação para a CAN2021. Veja este momento de pura inspiração do extremo argelino no empate (2-2) diante do Zimbabué, desde a receção, passando pelo drible sobre o defesa até ao momento em que fuzilou a baliza adversária. [Vídeo: CAN]