O antigo avançado uruguaio Álvaro Recoba brilhou com a camisola do Inter e recorda que, durante mais de uma década que passou em Itália, enviava pares de chuteiras para seu país destinados aos jovens da formação do Nacional Montevideu. E um dos sortudos foi o atual avançado do Barcelona, Luis Suárez. [Vídeo: Omnisport]