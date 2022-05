Record Challenge Park já abriu portas: animação arranca no Estádio 1.º de Maio

A carregar o vídeo ...

Chegou o dia do Record Challenge Park ! As portas do Parque de Jogos 1º de Maio abriram às 10 horas em ponto com Álvaro Carneiro (administrador Inatel), Miguel Guerra (diretor patrocínios e eventos MEO), José Amaral Lopes (presidente da junta de freguesia de Alvalade), Luís Santana (administrador da Cofina Media) e Sérgio Krithinas (diretor adjunto de Record) a cortarem a fita! Estamos prontos para o receber e tem à sua espera um dia em cheio, recheado de boa disposição, atividade física, fair play, competição e, acima de tudo, muito divertimento. E não se esqueça, a entrada é gratuita