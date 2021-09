Record Challenge Park: ninguém quis faltar

A carregar o vídeo ...

Durante muito tempo, a Covid-19 ‘prendeu’ as pessoas em casa, retirou-lhes diversão e privou-as do desporto. Também por esse motivo este sábado foi tão especial para as famílias que não faltaram à chamada na 5.ª edição do Record Challenge Park. Reconquistaram o tempo perdido e deram um autêntico espetáculo. É claro que ninguém gosta de perder, nem a feijões. Ainda assim, não houve derrotados, apenas vencedores. Pelo menos, o sorriso foi bem evidente nos avós, pais e filhos que marcaram presença no Estádio 1º de Maio, em Lisboa.