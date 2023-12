Record e El Corte Inglés entregaram cheque de oito mil euros ao IPO Lisboa

A carregar o vídeo ...

A 2.ª edição da São Silvestre El Corte Inglés, que percorreu as ruas de Lisboa no dia 17 deste mês, reuniu cerca de 8 mil pessoas. A iniciativa, co-organizada por Record e pelo El Corte Inglés, apresentava uma componente solidária, com um 1 euro de cada inscrição a reverter a favor do IPO de Lisboa, que ontem recebeu um cheque no valor de oito mil euros.