Record fez viagem ao passado: os tempos do Ajax na 'era' Johan Cruyff pela voz do filho

Um português e um holandês, sentados a jogar xadrez, enumerando jogadores míticos de Benfica e Ajax. Eusébio e Johan Cruyff foram os últimos nomes pronunciados antes de um aperto de mão. O vídeo, uma ação conjunta das duas equipas no lançamento do duelo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, chegou até Jordi Cruyff. "Gostei muito, foi muito criativo. Tanto o meu pai como Eusébio são dois jogadores históricos, cada um no seu clube e selecção, e também ídolos no futebol", diz-nos o filho de Johan Cruyff numa conversa que pode ler aqui na íntegra