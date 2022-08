A carregar o vídeo ...

Três anos depois, está de volta o 'Record International Masters Futsal', o torneio de pré-temporada que reunirá num só espaço as quatro melhores equipas do Mundo do futsal: Benfica, Sporting, Inter Movistar e Barcelona. Agendado para 27 e 28 de agosto, na Portimão Arena, o torneio promete emoções fortes e futsal de elevado quilate.