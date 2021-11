Record no treino do Dortmund em Alvalade: intervenção no relvado condiciona trabalhos

A carregar o vídeo ...

O Borussia Dortmund realizou esta terça-feira, em Alvalade, o habitual treino de adaptação ao relvado, na véspera do duelo com o Sporting, para a Liga dos Campeões. A formação alemã trabalhou apenas em três quartos do campo, uma vez que a área da baliza Sul está 'interdita', fruto do tratamento de choque a que foi sujeita na sequência dos problemas evidenciados pelo relvado na receção dos leões ao Varzim, para a Taça de Portugal.