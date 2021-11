Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo animou Estádio Universitário de Lisboa

A carregar o vídeo ...

Foi animada a primeira jornada do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo, que decorreu, ontem, no Rackets Pro, no Estádio Universitário de Lisboa. Num dia de algum frio, mas de muito sol, as 45 duplas em ação evoluíram nos diversos campos, sendo que dez delas apuraram-se para a grande final, que vai ter lugar no dia 20 deste mês, no Rockets Pro, no Saldanha, de novo na capital portuguesa. Mas antes, no próximo sábado, realiza-se a segunda etapa de apuramento, esta na Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia, de onde sairão mais dez equipas, cinco por cada escalão.