Já são conhecidos os últimos finalistas do Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo. A segunda meia-final, realizada no Top Padel da Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia, ao longo do dia de sábado, serviu para apurar mais nove duplas para a grande final que se vai realizar no próximo sábado, dia 20, no Rackets Pro do Saldanha.