Record viaja pelas origens de Trincão: «Era um sonho antigo que o Francisco vestisse as cores do Sporting»

Record foi a Viana do Castelo conhecer as origens de Francisco Trincão. Elementos do Núcleo do Sporting, antigo treinador e ex-professor falam sobre o reforço dos leões e há quem admita que vestir de verde e branco era um sonho antigo do futebolista. Uma reportagem a não perder, este domingo, em todas as plataformas de Record.