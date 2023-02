Recordamos todos os duelos entre Conceição e Amorim na Liga: reação portista impediu triunfo leonino no Dragão

A propósito do clássico de domingo, Record recupera os duelos entre Sérgio Conceição e Rúben Amorim como treinadores de FC Porto e Sporting em jogos do campeonato. Foram seis jogos e este, em 2021/22, terminou com um empate (2-2) no Estádio do Dragão, na 22.ª jornada. Um encontro em que os leões chegaram a estar a ganhar por 2-0 mas em que os dragões ainda reagiram. A polémica expulsão de Coates foi ainda outro dos aspetos marcantes.