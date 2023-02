A propósito do clássico de domingo, Record recupera os duelos entre Sérgio Conceição e Rúben Amorim como treinadores de FC Porto e Sporting em jogos do campeonato. Foram seis jogos e este, já em 2022/23, terminou com claro triunfo portista no Dragão, por 3-0, logo na 3.ª jornada.