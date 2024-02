Recorde de pontos e muito espetáculo: o resumo alargado do All Star Game da NBA

A carregar o vídeo ...

A equipa da Conferência Este venceu na última madrugada a 73.ª edição do All Star Game da NBA, ao bater a da Conferência Oeste por 'incontáveis', no Gainbridge Fieldhouse, em Indianapolis. Num encontro com um recorde combinado de 397 pontos, a superar os 374 de 2017, Damian Lillard,, foi' (MVP), ao totalizar 39, incluindo 11 triplos convertidos, dois dos quais da linha de meio-campo.